Поразительно неудачей, говоря языком интернет-мемов, закончилась попытка 19-летнего гражданина Киргизии удрать от петербургских полицейских. Молодой человек, катавшийся без прав на машине по Васильевскому острову, попался на глаза патрулю ДПС. А чтобы не попасть в руки правосудия, нарушитель забился под случайный автомобиль. Но его выдал телефон...- Автомобиль Daewoo заметили на Среднем проспекте В.О, он ехал без включенных фар. Требование об остановке водитель проигнорировал. Минут 20 продолжалась погоня. Водитель иномарки пытался таранить патрульную машину и пролетал под «красный», в итоге бросив автомобиль во дворах на 17-ой линии, - пишет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Василеостровскому району.Инспекторы побежали за нарушителем во двор и тут, среди ночной темноты услышали: «Абонент находится вне зоны действия сети». Это убегавший водитель забился под случайный припаркованный авто и начал кому-то звонить, но поставил телефон на громкую связь.Мигранта задержали. В итоге на него составили 8 протоколов по нарушению ПДД. Законность его пребывания в России проверяется. Автомобиль оказался арендным, по предварительным данным - такси.