В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли пятимесячного щенка, который застрял на тонком льду реки Карповки. Во вторник, 12 января 2021 года, в социальной сети местная жительница рассказала о том, как стала свидетелем произошедшего - женщина с собакой гуляла по набережной, когда животное выбежало налет и стало метаться вдоль берега.- Щенок стал метаться вдоль речки с ненадежным льдом. Картина была драматическая, стали собираться люди, но собака совершенно растерялась и не могла даже подойти ближе к высокому каменному берегу. Я позвонила в МЧС, - рассказала женщина.Вскоре приехала машина спасателей. Ловкие парни подтащили собаку багром за шлейку, и уже через мгновение радостная, но пребывавшая в легком шоке хозяйка обнимала еще более напуганного пса.Напомним, что в Петербурге запрещено выходить на лед до 15 января.