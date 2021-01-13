С 13 января 2021 года Туристический ретро-трамвай возобновил поездки по Санкт-Петербургу. На протяжении всех новогодних праздников экскурсионный транспорт не работал в связи с запретом правительства из-за коронавируса. Накануне Старого Нового года \\"Первый туристический\\" опять вышел на маршрут.- Реплика классического ленинградского трамвая ЛМ-33 будет совершать по три рейса в день, в понедельник, вторник и выходные дни, - рассказали в Музее городского электрического транспорта.Старт экскурсии от Музея транспорта по старому расписанию: в 10:00, 13:00 и 16:00. Запись на рейс и продажа билетов ведется только в электронном виде в специальном разделе на сайте.Напомним, что пассажиры допускаются в трамвай только в перчатках и масках. Количество пассажиров также ограничено в связи с противокоронавирусными мерами.