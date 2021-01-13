Массовое ДТП произошло днем на севере Санкт-Петербурга. Около автомойки на Суздальском проспекте столкнулись сразу шесть машин. Причем вероятной причиной столкновения послужила как раз очередь на эту самую мойку, в которую влетел невнимательный водитель.- На Суздальском проспекте, 32 кто-то не заметил очередь на мойку в правом ряду, - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» петербуржец Александр, снявший результат аварии на фото.Всего в столкновении по принципу домино поучаствовали: два «Фольксвагена», «Киа», «Лада», «Шкода» и «Хендэ».Некоторые машины оказались прилично повреждены. По словам свидетелей аварии, на место столкновения примчались несколько карет скорой помощи. Всего в ДТП травмы получили четыре человека.В обстоятельствах дорожного инцидента будут разбираться инспекторы ГИБДД.