У «акул пера» Северной столицы в скором времени появится своя профессиональная награда. Звание «Заслуженный работник средств массовой информации Санкт-Петербурга» будет вручаться ежегодно 13 января, в День российской печати. Так уже делают в некоторых регионах России, в том числе в Подмосковье и Ленинградской области. Петербургские журналисты почетного знака до настоящего времени не имели.- Губернатор Александр Беглов поддержал данную инициативу и дал соответствующие поручения главе комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимиру Рябоволу, - сообщает петербургское отделение Союза журналистов России.Отметим, что встреча с представителями одной из древнейших профессий происходила в редакции газеты «Санкт-Петербургские ведомости» - первого регулярного печатного издания в истории страны, вышедшего в обращение 13 января 1703 года.Эта дата, по решению Президиума Верховного совета Российской Федерации, с 1992 года и стала Днем российской печати.