Серьезный пожар произошел днем 13 января в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В жилой панельной многоэтажке вспыхнула квартира на третьем этаже. Огонь был сильным и вырывался из окон. Без жертв, увы, не обошлось.- В результате пожара в квартире выгорела вся кухня. В огне погибла собака, ее хозяин выжил - мужчину увезли в реанимацию. Супруга потерпевшего в момент происшествия была на работе и не пострадала, - пишут «Невские новости».Пожарные на всякий случай эвакуировали жильцов верхних этажей и оперативно справились с возгоранием. Сейчас огонь полностью ликвидирован, на месте ЧП работают дознаватели противопожарной службы МЧС.По предварительным данным, причиной инцидента могло стать короткое замыкание электропроводки.Напомним, что 10 января при пожаре на улице Токарева в Сестрорецке погибли сразу 26 собак, которые в своей квартире держала пенсионерка.