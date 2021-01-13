Парковка у Онкоцентра в поселке Песочный станет проще. 13 января губернатор Санкт-Петербурга совершил рабочий объезд Курортного района и побывал на значимых объектах. В том числе и на площадке крупного медицинского комплекса, где всегда много посетителей и катастрофически не хватает мест для машин.- В Песочном расположены крупные медицинские учреждения - НМИЦ онкологии имени Петрова, Санкт Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический), Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова. Люди вынуждены оставлять автомобили на обочине, во дворах, на газонах. Рядом строится жилой комплекс на 1500 квартир, и машин станет еще больше, - сообщает пресс-служба Смольного.Чтобы решить эту проблему, поблизости откроется стоянка на 600 машино-мест. А для регулировки движения будет реконструирован светофорный пост в районе дома 70 по Ленинградской улице. Для посетителей медцентров оборудуют тротуары, а сами проезды расширят.