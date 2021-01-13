Четыре корпуса сестрорецкой больницы №40 - главного стационара всего Курортного района, будут реконструированы к концу 2021 года. Об этом, во время рабочей поездки в район, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.- Работы начались в 2019 году. Проводится модернизация реабилитационного корпуса. Здесь кроме новых реабилитационных залов будет развернута противошоковая, реанимационные залы на 28 модулей. На сегодняшний день закончена реконструкция гаража и административного корпуса. На стадии завершения заново отстроенный патологоанатомический корпус. В нем будет размещен центр современных морфологических исследований, - сообщает пресс-служба Смольного.По словам главы Петербурга, сейчас 40-я больница — это крупный многопрофильный центр. Она работает как трансформер, принимая пациентов с коронавирусом и сохраняя плановую помощь.Кроме того в клинике есть один из лучших в стране реабилитационных центров по профилю сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, травматологии.