Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение для мастера участка одного из цехов судостроительного «Завода Адмиралтейские верфи», где летом 2020 при пожаре не строящемся ледоколе «Иван Папанин» погиб человек.- По версии следствия, мужчина допустил нарушение правил пожарной безопасности. Он не проконтролировал их соблюдение при проведении газопламенной обработки металлов, в результате произошло воспламенение газо-воздушной смеси и три работника получили ожоги разной степени. Позднее один из них скончался в больнице, - сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.После расследования ЧП, мастеру участка было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В случае, если мужчину признают виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.