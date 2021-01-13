Главная ель Санкт-Петербурга останется на Дворцовой площади до конца января 2021 года. Причина, почему ее не уберут после новогодних праздников, проста – властей завалили просьбами сохранить зеленую красавицу подольше. Губернатор уже дал соответствующее поручению профильному комитету, так что живая ель будет радовать глаз еще минимум 2,5 недели.- На личную страничку губернатора во «ВКонтакте» поступило множество позитивных откликов горожан и гостей касаемо проекта оформления Дворцовой площади. Огромный интерес мы наблюдали в соцсетях, наполнившихся фотографиями главной ели Санкт-Петербурга, которые собрали десятки тысяч «лайков» и восхищенных комментариев, - поясняют в Смольном.Дабы освежить в памяти – до нынешней живой елки на Дворцовой целых 7 лет стояла искусственная, под конец прилично поизносившаяся.