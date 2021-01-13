Более 543 тысяч пассажиров прошло через аэропорт Пулково за новогодние праздники. Полеты по зарубежным направлениям по очевидным причина здорово просели, а вот внутренние рейсы показали прирост.- По оперативным данным, c 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года аэропорт Пулково обслужил на прилет и вылет 543 310 пассажиров. При этом пассажиропоток на внутренних линия составил 515 614 человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщает пресс-служба управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».В численном выражении внутренних рейсов также произошла - 4118 (+5% к прошлому году). Самыми популярными направлениями в новогодний отрезок стали Москва, Сочи и Калининград.Из немногочисленных заграничных городов лидирует Стамбул. Кроме того, были отдельные рейсы в Германию, Францию и на Кипр. Всего за границу или в Россию улетели/прилетели 28 тысяч человек. Данные по прошлому году в Пулково не приводят, но очевидно, что разница вышла огромной ввиду закрытия границ из-за пандемии.