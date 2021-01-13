Следком возбудил уголовное дело после того, как полицейские с погоней остановили пьяного водителя УАЗа «Патриот», катавшего труп по Сланцевскому району в Ленобласти. Напомним, сотрудники МВД нашли на заднем сиденье машины труп мужчины с рублеными ранами шеи и головы. Подозреваемого тут же задержали.- Уголовное дело возбуждено по статье за убийство. По версии следователей, водитель находился в автомобиле с потерпевшим, был пьян и нанес ему топором многочисленные ранения, от которых тот скончался на месте. Во время допроса мужчина признал свою причастность к произошедшему, - рассказали подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.Сотрудники СК будут добиваться, чтобы водителя отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается, мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.