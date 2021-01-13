Петербурженка обиделась на решение Роспотребнадзора заключить ее в обсерватор после возвращения из Тайланда и сумела через суд доказать свою правоту. Дело было так: 15 марта Ирина А. вернулась из-за границы, к тому времени коронавирус только-только «заглянул» в Россию. Внезапно через 9 дней ее силой отправили в пансионат «Заря» сидеть на изоляции. Однако она подчеркнула, что постановление главного саннврача Северной столицы о «каникулах» в обсерваторе приняли уже после ее возвращения. Более того, Тайланда не было в списке тех стран, из которых прибывшим туристам следовало ехать в обсерватор.- Изоляция в обсерваторе была незаконна и нарушила право гражданина на свободу передвижения. 2 апреля ее выписали из обсервации в связи с истечением срока, тест на коронавирус – отрицательный. Суд встал на сторону женщины и отменил постановление Роспотребнадзора в отношении нее, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Добавим, что поначалу Ирине грозили уголовным делом, но 22 апреля следователи вынесли отказ в возбуждении его.