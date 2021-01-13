Известные многим киоски «Роспечати» могут окончательно убрать с улиц Санкт-Петербурга. Ранее предприятие было одним из самых крупных в сфере распространения газет и журналов, но в январе 2017 года его решили ликвидировать, подав иск о банкротстве. С тех пор в Арбитражном суде рассматривали дело почти 4 года. И вот, в 2021-м, кажется, наступила ясность.- Судья определил завершить конкурсное производство в отношении ЗАО «Роспечать». Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней с даты его вынесения, но до даты внесения записи о прекращении деятельности должника в Единый государственный реестр юридических лиц, - сообщается в картотеке арбитражных дел.Добавим, что в Северной столице в пик расцвета «Роспечати» существовало больше 200 киосков.