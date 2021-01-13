Дзержинский районный суд отправил в следственный изолятор 23-летнего петербуржца, который стащил древние и особо ценные находки из двух архивов РАН. Напомним, пропажи обнаружили перед Новым годом. К примеру, из здания Академии наук Биржевой линии Васильевского острова молодой человек украл оттиск печати Грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I времен XII века. Его стоимость, на минуточку, оценивают до 8 млн рублей.Сам воришка оказался рецидивистом и сталкером, не раз гулявшим с приятелями по различным заброшенным зданиям и подземельям. По его словам, сказанным в отделе МВД, у него не было конкретной цели кражи.- Суд города избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который обвиняется в кражах исторических ценностей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, задержанный сталкер просил домашний арест и заручился помощью адвоката.