В «Новой Голландии» предупредили посетителей о хитрых перекупщиках, которые в начале 2021 года «запаслись» кучей билетов на каток в общественном пространстве, перепродавая их по цене в несколько раз выше. Из-за этого организаторам пришлось сократить сроки онлайн-продаж, чтобы попасть на лед смогли все желающие посетители.- Друзья, обратите внимание, что теперь билеты на каток продаются онлайн только на два дня вперед. К сожалению, на каникулах мы столкнулись с недобросовестными перекупщиками. Билеты на текущий день по-прежнему можно купить в кассах катка. Их наличие лучше предварительно уточнять по телефонам 245-20-35 или 985-33-66, - предупреждают во всех сообществах «Новой Голландии» в соцсетях.Вся информация о работе катка и ценах на билеты есть в афише «Комсомолки» по ссылке.Ранее полиция Санкт-Петербурга поймала группу телефонных мошенников, которые крали деньги у горожан, представляясь сотрудниками службы безопасности банков.