Орнитолог-любитель из Санкт-Петербурга Вячеслав Заметня встретил редчайшую полярную чайку в Дворцовом парке в Гатчине, прилетевшую погостить на Белое озеро. Птица тут же попала в объектив фотоаппарата. По словам мужчины, в России полярную чайку почти не видели, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти это и вовсе ее первая регистрация за всю историю наблюдений орнитологов.- По сути, у нас найден новый вид птицы, - уточнил автор фотографий «Комсомолке».Орнитолог специально сфотографировал полярную чайку между взрослой и молодой серебристыми чайками, чтобы сравнить их. Редкую птицу еще можно спутать с бургомистром, но у нее более округлая голова и перья чуть темнее.Добавим, что полярная чайка гнездится на островах Канадского арктического архипелага, южном побережье Гренландии и берегах Исландии. Во время миграции птица может залететь на северные побережья европейской части России.