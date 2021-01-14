Петербуржца напугала странная парочка, которая пригрозила ему ножом во время поездки в метро. Все произошло в перегоне станций «Невский проспект» и «Сенная площадь» на синей ветке. 22-летний парень поздним вечером возвращался домой в Купчино, как к нему внезапно пристала роковая блондинка со своим «ухажером» в берцах. На «Сенной» они вышли, а пассажир потихоньку приходил в себя и чуть позже сообщил в полицию, прибыв на конечную.- Заявитель рассказал об угрозе ножом. Приметы подозреваемых следующие: Девушке на вид от 16 до 19 лет, рост 170 сантиметров, худого телосложения, светлые короткие волосы, носит черную куртку, светлые джинсы. Мужчине от 20 до 25 лет, его рост 175-180 см, худой. Был одет в желто-зеленую куртку, высокие берцы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.Добавим, что полиция проверяет информацию напуганного пассажира метро.