В одном из отелей в центре Санкт-Петербурга был обнаружен труп женщины с полиэтиленовым пакетом на голове. В полдень среды, 13 января 2021 года, в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в одном из номеров гостиницы, расположенной на Подольской улице, находится бездыханное тело женщины.- Труп был обнаружен в ванне номера. На голове женщины был натянут полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем вокруг шеи. Левая рука была пристегнула наручниками к брюкам, - рассказал \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Полицейские установили личность трупа. Это оказалась 53-летняя женщина, проживавшая на Бронницкой улице.Отмечается, что дверь номера была заперта изнутри. На данный момент правоохранители проводят проверку места, где был найден труп. Тело направлено в морг для установления причины смерти.