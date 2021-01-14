В Санкт-Петербурге полиция задержала владелицу \\"публичного дома\\". Во вторник, 12 января 2021 года, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, проживающей на Невском проспекте. Подозреваемую изобличили в том, что она организовала притон с проститутками.- Известно, что не позднее 11 января подозреваемая разместила рекламу об оказании услуг сексуального характера, а также арендовала для этого нежилое помещение в доме 3 по улице Зенитчиков, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.Также подозреваемая наняла на работу \\"ночных бабочек\\" и людей, которые исполняли административные обязанности. Сама же женщина получала выгоду от \\"публичного дома\\".На данный момент возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В отношении подозреваемой избрана мера о невыезде.