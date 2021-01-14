В метрополитене Санкт-Петербурга заметили парня, который спрыгнул на пути и стал играть с футбольным мячом. Инцидент произошел в среду, 13 января 2021 года. Молодой человек спустился на рельсы станции \\"Звенигородская\\" и стал набивать мяч ногой. От этом рассказали в пресс-службе метрополитена.- На станции \\"Звенигородская\\" мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава, - рассказали в метро.Как отметили в метрополитене, данный молодой человек уже не первый раз замечен в нарушении правил безопасности пользования подземкой.Как именно разрешилась данная ситуация, в метро не отмечают. По всей видимости, парень успел выбраться на платформу до прибытия поезда. Сообщения по пострадавших не поступало.В метрополитене напомнили, что спрыгивать на пути - очень опасно. Такая выходка может закончиться смертельно.