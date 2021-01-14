Настоящая спасательная операция развернулась на реке Свирь в Ленинградской области. Здесь из-за морозов застрял во льду паром «Аркадий Филатов», который связывает регион с Карелией. На помощь ему отправился буксир «Шлюзовой 99». Видео спасательной операции появилось в соцсетях.- Паром «Аркадий Филатов» во льду Свири, - называется запись, которую опубликовал на канале в youtube пользователь с ником Andrey Karlov.На кадрах видно, как буксир пытается разбить лед вокруг парома и освободить судно из плена. В итоге спасательная операция прошла удачно и «Аркадий Филатов» был доведен до другого берега Свири.Напомним, что все последние дни в Ленинградской области держались сильные морозы, а ночью в отдельных районах температура падала до -30 градусов. О погодных неприятностях жителей региона предупреждали и в областном управлении МЧС России.Пока похолодание никуда не делось, морозы задержатся на северо-западе еще не некоторое время.