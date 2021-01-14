В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. По данным Смольного на четверг, 14 января 2021 года, за последние сутки в городе были обследованы на наличие COVID-19 более 38 тысяч человек. Результаты обследования будут известны через несколько дней.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38105 человек. Под медицинским наблюдением находится 1648 человек. Из них 392 - контактные, 1256 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.В городе продолжается плановая вакцинация от коронавируса. С декабря прививку поставили уже более 17 тысяч человек. 12 января было привито рекордное количество горожан - 1673 человека.На данный момент в Петербурге доступно 24 667 доз вакцины от коронавируса. В ближайшее время в городе увеличат количество прививочных пунктов до 100.