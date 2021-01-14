Полицейские Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, которые избили пенсионера на Будапештской улице. Конфликт произошел в минувший вторник, а его причиной послужила борьба за место для машины.- 12 января в полицию поступило сообщение о конфликте из-за парковочного места, возникшего у дома 104, корпус 2 по Будапештской улице . На 65-летнего мужчину напали двое неизвестных. В ходе завязавшейся потасовки один из злоумышленников произвел выстрел из неустановленного пистолета в воздух, угрожая при этом своему оппоненту убийством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.В тот же вечер подозреваемых задержали. Ими оказались двое приезжих 23 и 47 лет, живущих в доме, у которого и возникла драка.Мужчин отвезли в полицию, где взяли показания. А 14 января стало известно о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статье «Хулиганство». Она предусматривает до семи лет лишения свободы.