Полиция Санкт-Петербурга проверяет заявление об изнасиловании 14-летней девочки. Вечером в среду, 13 января 2021 года, в отделение МВД Фрунзенского района обратилась 45-летняя женщина, работающая швеей, которая рассказала о том, что малознакомый мужчина надругался над ее дочерью.- Женщина рассказала о том, что в декабре 2020 года малознакомый мужчина по имени \\"Алексей\\" в квартире дома 5, корпус 2, по Будапештской улице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.В тот же день полицейские у указанного дома задержали подозреваемого. им оказался 28-летний безработный местный житель. На данный момент мужчина находится в отделении полиции.Сейчас полиция проводит расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.