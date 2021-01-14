Оперативный штаб по COVID-19 обновил данные на четверг, 14 января 2021 года. Так, в Санкт-Петербурге зафиксировано еще более 3 тысяч новых зараженных. По сравнению с днем ранее ежедневный прирост увеличился на 1,3 процента.- На 14 января в Петербурге подтверждено еще 3 041 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в городе заразились 287 814 человек, - сообщили в оперштабе.Отметим, что число выздоровевших за последние сутки на полсотни превысило число заболевших - 3 551 пациент. Всего уже побороли инфекцию 176 523 человек. Жертвами коронавируса стали 8 649 петербуржцев, из них 83 за последние сутки.Более чем в 1,5 раза выросло число больных коронавирусом за неделю в Санкт-Петербурге. Пациентов, обратившихся за помощью, оказалось больше на 166%. Такие данные приводит Смольный.