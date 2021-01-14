Северо-Западное управления на транспорте СК России и региональная транспортная прокуратура начали проверку инцидента, произошедшего с паромом «Аркадий Филатов», который утром 14 января вмерз в лед на реке Свирь в Ленинградской области.- Установлено, что утром 14 января 2021 года у поселка Вознесенье на реке Свирь застрял паром «Аркадий Филатов». До берега Карелии судно не дошло около 200 метров. На помощь отправили буксир «Шлюзовой 99». В результате чего паром был доставлен к берегу. На борту находились 15 пассажиров и члены экипажа, а также четыре автомобиля, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.И хоть никто при ЧП не пострадал, в СК начали проверку по признакам уголовной статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». А Волховстроевская транспортная прокуратура проверит, проводился ли комплекс мероприятий для подготовки судна к плаванию в осенне-зимний период.Впрочем, в правительстве Ленобласти заверили, что с самим паромом все в порядке и ему сегодня ему еще предстоит совершить 13 рейсов. А причиной стал ЧП мороз в -29 градусов, при котором, как известно, вода замерзает.