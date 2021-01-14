В Петербурге продолжает снижаться количество классов, находящихся на карантине из-за коронавируса. На 14 в связи с выявлением «ковида» или распространением ОРВИ на дистанционном обучении находятся 22 класса в пяти школах (0,1 % от общего количества классов в городе). Также закрыты две группы в двух детских садах.- Количество болеющих детей и педагогов к концу первой учебной недели после каникул продолжает снижаться. Сейчас в школах из-за болезни отсутствуют 977 детей (0,2% от общего количества обучающихся), что на 1631 ребенка меньше, чем было зафиксировано в понедельник, 11 января, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.На дистанционном (смешанном) образовании по заявлению родителей учатся 7725 детей (1,4% от общего количества).Отметим, что общее число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге вновь начало расти после падения в новогодние праздники. Это связано и с увеличением количества обследований на «ковид».