Приятная новость для любителей покататься на коньках – благодаря тому, что в Петербурге похолодало, в ЦПКиО имени Кирова вскоре откроется большой каток. Лед на центральной площади Елагина острова начали заливать в среду, 13 января. Об этом сообщается на официальном сайте парка.- На следующей неделе он будет готов. Следите за нашими новостями, мы объявим о готовности. До встречи на льду! – говорится в сообщении.Открытый каток в ЦПКиО имени Кирова петербуржцы любят не только за то, что он просторнее всех искусственных. Но и за то, что вход туда бесплатный. В прежние годы каток работал с 10.00 до 22.00 часов в будни и с 11.00 до 20.00 в выходные.Также рядом с катком есть прокат коньков и теплое помещение, где можно переобуться. Кроме того, неподалеку располагаются палатки с кофе и плюшками.Напомним, что искусственный каток на Елагином острове начал работать еще в декабре.