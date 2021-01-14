Жителям Санкт-Петербурга предложили посчитать птиц на городских кормушках. Комитет по природопользованию объявил о том, что с 23 по 24 января 2021 года в Северной столице в очередной раз пройдет акция \\"Покормите птиц зимой\\" в рамках которой пройдет общегородской учет пернатых.- Цель мероприятия – выяснить, какие птицы и в каком количестве встречаются в зимние месяцы, с декабря по март, на кормушках города, а также привлечь внимание к помощи зимующим птицам в сложное зимнее время,- пояснили в комитете.Наблюдать за пернатыми можно на любых кормушках, как на установленных во дворах местными жителями, так и тех, что находятся в парках. Данные необходимо заполнять в специальную таблицу. Весной самых активных участников учетов птиц наградят грамотами и памятными призами.По итогам учетов зимой 2019/2020 на кормушках отмечены 38 видов, из них чаще всего встречалась большая синица.