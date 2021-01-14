Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) начала проверку соблюдения прав пассажиров после инцидента с вмерзшим на реке Свирь паромом «Аркадий Филатов», а заодно поделилась фото- и видеокадрами судна, застрявшего в 200 метрах от берега.- По предварительным данным, 14 января около 06:25 паром с 12 пассажирами и 3 членами экипажа (по другим данным, на борту было 24 человека - прим.ред.) следовал по реке Свирь в поселке Вознесенье, из-за погодных условий он оказался во льду и не смог продолжить движение, - сообщает пресс-служба СЗТП.На помощь парому подоспел буксир «Шлюзовой 99», разбил лед, после чего довел «Аркадия Филатова» до причала. В результате небольшого происшествия, никто не пострадал.В администрации правительства Ленобласти отметили, что температура в этот момент была -29 градусов. Сейчас паром уже вернулся к обычной работе и сегодня он совершит еще 13 рейсов с одного берега Свири на другой - из Ленинградской области в Карелию. Вместе с пассажирами паром перевозит и автомобили.