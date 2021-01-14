Правительство Санкт-Петербурга приняло решение ослабить противокоронавирусные ограничения в городских театрах. Так, с субботы, 16 января 2021 года, заполняемость залов может составлять 50 процентов. Соответсвующее распоряжение подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.- С 16 января возможность заполняемости зрительных залов в театрах увеличивается с 25 процентов до 50 процентов, - говорится в распоряжении.Однако не все ограничения, связанные с театральными постановками, изменятся. Вплоть до 31 января все еще будет запрещено посещение мероприятий организованными группами детей и подростков в возрасте до 16 лет.Напомним, что посещение театральных постановок разрешено только с соблюдением правил безопасности. Зрители обязаны носить на протяжении всего времени маску и перчатки. В ином случае им может быть отказано в посещении.