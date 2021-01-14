В Выборге Ленобласти задержаны больше 5 человек, которые, по версии следствия, занимались в городе «решением» проблемных вопросов незаконными методами. Выйти на след членов группировки удалось 14 января - из взяли по местам их проживания. Там же у них изъяли оружие. Сотрудники угрозыска петербургского главка не исключают, что мужчины могут быть причастны к серии тяжких преступлений.- Выйти на этих лиц сыщики смогли, расследуя нападение на своего коллегу, которое произошло в декабре 2020 года, - пояснили в полиции. - Тогда несколько граждан на глазах посетителей одного из магазинов города напали на троих мужчин, один из которых был сотрудником полиции. Веских оснований для конфликтной ситуации не было, но в итоге потасовка переросла в драку с последующей погоней за потерпевшими.Несмотря на то, что полицейский представился оперативником выборгского угрозыска, один из членов группировки во время драки выстрелил в него из травмата. Позже обидчики стража порядка поймали его в больнице, куда он обратился за медпомощью, и пригрозили расправой, если он сообщит о случившемся в органы.Сейчас участники группы доставлены для проведения процессуальных действий.