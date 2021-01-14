Губернатор Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным и близким Почетного президента общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ираиды Скрипачевой, которая умерла 14 января на 90-м году жизни.- Ираида Борисовна принадлежала к поколению ленинградцев, отстоявших наш город в блокаду. Через всю жизнь она пронесла память о тех тяжелейших испытаниях, умела объединять людей, многие годы возглавляла организацию «Жители блокадного Ленинграда». Была душой, одним из самых активных участников ветеранского движения, - говорится в тексте соболезнования, которое приводит пресс-служба Смольного.Отметим, что Ираида Скрипачева была одним из уже немногих жителей города на Неве, пробывших в Ленинграде все 872 дня блокады. Войну она встретила 10-летней девочкой и ребенком пережила тяготы того времени.Соболезнования уже выразил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, а также руководство Комитета по социальной политике и многие другие.