Еще одна больница Санкт-Петербурга начала принимать пациентов с коронавирусом. В четверг, 14 января 2021 года, были развернуты коечные мощности городского стационара № 33 в Колпино. Это уже 16-е медучреждение по счету.- С сегодняшнего дня для приема больных с коронавирусной инфекцией развернуты 110 коек в действующем корпусе Городской больницы № 33 в Колпино. Из них 10 работают как реанимационные, - заявил губернатор Александр Беглов.В феврале прием пациентов с коронавирусом начнет отделение больницы Святителя Луки. Сейчас там завершается реконструкция и подготавливаются 165 коек.Со слов Беглова, для стационаров, работающих с инфицированными закуплено 70 аппаратов для высокопоточной оксигенации. Этот метод имеет преимущества: благодаря ему увеличивается эффективность вентиляции, он более комфортный для пациента.Сегодня помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями оказывают 16 городских и 7 федеральных стационаров. В них развернуто 12488 инфекционных коек.