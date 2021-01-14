Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла под личный контроль историю с тремя школьницами, которых чудом спасли от суицида 13 января. Тогда на поиски девчонок, отправивших страшные послания родителям, бросились десятки сотрудников полиции, ФСБ и Росгвардии.- Днем в полицию поступило сообщение от матери 13-летней школьницы о том, что ее дочь не вернулась домой, оставив предсмертную записку. Было установлено, что девочка ушла вместе с двумя одноклассницами, одна из которых оставила такую же записку. Школьниц нашли в парадной заброшенного дома на проспекте Энтузиастов, - сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена.Девочек срочно госпитализировали в полубессознательном состоянии, однако уже к вечеру врачи без опасений говорили об из здоровье.Известно, что, школьницы создали «группу смерти» в мобильном мессенджере, где обсуждали планы. По словам самих девочек, они были обижены на жизнь и находились в депрессии.Сейчас с родителями подростков работают правоохранительные и надзорные органы.