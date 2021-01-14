Метрополитен Санкт-Петербурга в четверг, 14 января 2021 года, сообщил о том, что устранил сбой с оплатой проезда по льготам. На протяжении нескольких дней пассажиры жаловались, что не могут получить скидку по банковским картам \\"Мир\\", оплачивая проездные через мобильное приложение - так одна поездка на метро должна была составлять 33 рубля вместо 60 рублей.- Специалисты банка, предоставляющего услугу оплаты проезда, и платежной системы \\"Мир\\" провели необходимые работы для устранения неполадок. В настоящее время оплата с использованием мобильных платежных сервисов по картам проводится в стандартном порядке. Оборудование на станциях работает в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе метрополитена.Напомним, что с 1 января проезд на метро в Петербурга снова подорожал до 60 рублей. По проездному \\"Подорожник\\" за поездку снимают 41 рубль, по Единой карте петербуржца - 39 рублей, а по платежному приложению ЕКП - 33 рубля.