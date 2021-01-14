Петропавловская крепость - «сердце» города на Неве - внезапно осталась без руководителя. Нынешний директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин внезапно решил уволиться.- Да, сегодня Александр Николаевич написал заявление на увольнение по собственному желанию, - рассказали газете «Петербургский дневник» в городском Комитете по культуре.Кто будет руководить музеем после того, как нынешний директор отработает положенные две недели и уйдет, в комитете пока не знают.Отметим, что Александр Колякин возглавил Государственный музея истории Санкт-Петербурга, в состав которого входит комплекс Петропавловской крепости, в 2006 году и почти 15 лет был его бессменным руководителем.При нем, для привлечения туристов были запущены ночные экскурсии по крепости, а также многие другие знаковые решения.