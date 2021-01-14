В четверг, 14 января 2021 года, мировой судья Центрального района Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, который в сентябре прошлого года зверски избил собаку и выбросил ее в мусорный контейнер. Благо, животное нашли горожане, забрали в ветеринарную клинику и на протяжении долгих месяцев боролись за его жизнь. Пса спасли, а живодера привлекли к уголовной ответственности.- В ночь с 9 на 10 сентября 2020 года пьяный мужчина, находясь в гостях у друга на улице Достоевского, не менее шести раз ударил молотком-гвоздодером собаку по голове, причинив ей тем самым оскольчатый перелом лобной кости слева, а также множественные другие травмы. Решив, что животное погибло, завернул собаку в одеяло и выбросил ее в мусорный контейнер, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.После этого собака долгое время находилось в коме. Ее выхаживали десятки волонтеров. Сейчас пес до сих пор находится на реабилитации.Обвиняемый вину признал. Суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Восемь ударов топором по голове: Появилось жуткое видео собаки найденной на помойке в Санкт-ПетербургеПолуживое животное отвезли в ветеринарную клинику, сейчас оно в коме (подробности)Избитая топором собака вышла из комы и начала ходить в ветклинике Санкт-ПетербургаПса по имени Андрюша нашли в мусорном контейнере в сентябре 2020 года (подробности)Хотел, чтоб не мучилась: Петербуржец рассказал, зачем зверски избил собаку и выбросил ее в мусорный контейнерЖиводеру, который написал явку с повинной, грозит до трех лет лишения свободы (подробности)