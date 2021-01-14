Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели 62-летнего пенсионера на путях у железнодорожной станции «Тосно». Вечером 13 января пожилой мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса. Травмы оказались слишком тяжелыми.- Установлено, что около 19:50 мужчина переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист приближающегося поезда сообщением Санкт-Петербург – Москва применил экстренное торможение и подал сигнал, однако наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба северо-западного Управления на транспорте МВД России.Прибывшие на вызов медики лишь констатировали смерть пострадавшего. Известно, что жертвой несчастного случая оказался уроженец Нижнего Новгорода.Сейчас обстоятельства его гибели устанавливают правоохранительные органы. А в управлении транспортной полиции еще раз напоминают, что железная дорога является объектом повышенной опасности и вблизи путей надо быть крайне внимательным, чтобы не пострадать или погибнуть.