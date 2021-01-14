Главное следственное управление Следкома России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после попытки самоубийства трех 13-летних подружек, которая произошла 13 января. Тогда суицид удалось пресечь благодаря слаженной работе трех ведомств: ФСБ, полиции и Росгвардии.- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление причастных лиц. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.Отметим, что дело заведено по статье: «Доведение до покушения на самоубийство» по пунктам «несовершеннолетних» и «двух и более лиц».Виновным, если они будут обнаружены, грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.Напомним, что все три школьницы состояли в созданной ими «группе смерти» в мессенждере, где обговаривали свои планы.Личный контроль за расследованием дела взяла на себя уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.