Посещаемость кинотеатров в Петербурге сильно упала за время пандемии. Этот показатель больше, чем в среднем по России и даже, чем в Москве. Казалось бы, что ситуацию могут исправить долгие новогодние каникулы, но на них все оказалось еще хуже, чем обычно.- По сравнению с прошлым годом, на праздниках посещаемость кинотеатров упала на 60 %. Это средний показатель по Петербургу, так как в отдельных кинотеатрах результаты были хорошие, - рассказали «Невским новостям» в ассоциации владельцев кинотеатров.Причиной мог стать не самый удачный репертуар, который сильно сократился, ведь многие премьеры в Голливуде были перенесены из-за пандемии.- Не хватило фильмов для 25-35 летних. У кого детей нет, неинтересно идти на «Последнего Богатыря» - отметили специалисты.Вероятно, свою лепту внесло и повышение цен на билеты, которым владельцы кинотеатров попытались «отбить» низкую посещаемость, чем еще больше отпугнули людей. А «добило» уже закрытие фуд-кортов, что снизило привлекательность походов в торговые центры, где и расположены кинотеатры.Отметим, что в среднем за год снижение посещаемости по России составило 30%, а в Петербурге - 50%.