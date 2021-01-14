В Петербурге и Ленобласти все же наступила настоящая зима, в достаточном количество выпал снег, а значит «Лыжные стрелы», которые в прошлом году так никуда и не поехали, в этот раз отправятся в пригороды. Первые составы уйдут уже 17 января.- Комитетом по физической культуре и спорту Санкт Петербурга организованы пригородные электропоезда, отправляющиеся по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки, - сообщает пресс-служба ведомства.Поезд в Шапки отправится с Московского вокзала в 10.25 (с остановкой в Колпино в 10.51). Обратно в Санкт Петербург электричка вернется в 17.00В 9:15 того же дня с Финляндского вокзала «стрела» отправится в Орехово и вернется обратно в 16:32.Всего в 2021 году запланировано 10 выездов в каждом направлении. Программа «Лыжных стрел» включает в себя дистанции лыжных стартов а 15 км, 10 км, 5 км и пешеходную (скандинавскую) ходьбу.