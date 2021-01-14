Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга, который размещается в Петропавловской крепости, Александр Колякин, внезапно решивший уйти в отставку после 15 лет работы, перейдет на государственную службу.- Со следующей недели Александр Колякин приступает к работе в исполнительных органах государственной власти Санкт Петербурга на должности специального представителя губернатора, - сообщает пресс-служба Смольного.Александр Беглов уже поблагодарил экс-директора Петропавловки за долгую и плодотворную работу, а также наградил его Почетной грамотой Губернатора Санкт Петербурга.- Глава Северной столицы выразил уверенность что большой профессиональный опыт Александра Колякина будет в полной мере использован в решении важных городских задач, - говорится в сообщении.Напомним, что должность Государственного музея истории Санкт-Петербурга Колякин занимал с 2006 года. Причины его отставки не сообщаются.