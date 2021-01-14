Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов заболел коронавирусом, хотя еще совсем недавно сделал прививку от инфекции. О заражении парламентарий сообщил на своей странице в Facebook. По словам депутата, он мог подхватить «заразу» еще до вакцинации. Амосов рассказывает, что в первые дни после прививки у него были неприятные осложнения вроде температуры. Теперь этому нашлось объяснение.- Мне сегодня позвонили и сообщили неприятную новость. У меня и у моей жены выявили COVID-19. Буду работать дома с документами. Конечно, на мои планы это повлияет плохо, но буду делать все, чтобы это влияние компенсировать. Спасибо всем за поддержку! – пишет депутат.Добавим, что ранее коронавирус обнаружили у коллеги Амосова по партии и парламенту Бориса Вишневского. К слову, похожее состояние после прививки от инфекции было и у журналиста «Комсомолки», который писал о своем состоянии в дневнике.