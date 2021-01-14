«Поезд Победы», представляющий из себя музей с впечатляющим погружением в историю, прибудет в Ленинградскую область уже 24 января. Повод очевидный, празднование Дня полного снятия блокады Ленинграда 27 января. Поезд посетит сразу 6 городов 47-го региона, так что можно планировать экскурсионные походы.- Знаменитый состав заглянет в Выборг, Лугу, Гатчину, Волхов, Тихвин и Сосновый Бор. 27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда, поезд ждут в Луге, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.Напомним, «Комсомолка» делала подробный репортаж изнутри музейного комплекса на колесах. Экспозиции, местами душевные, а иногда и заставляющие поволноваться от правдоподобности и детализации, посвящены истории Великой Отечественной войны. В некоторых манекенах узнаются как реальные люди, так и собирательные образы.