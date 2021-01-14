Глава Комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что массовая вакцинация в Северной столице начнется не раньше февраля 2021 года. Напомним, что накануне Владимир Путин поручил запустить всеобщую прививочную кампанию в России с 18 января 2021 года. Вице-премьер Татьяна Голикова уже лично донесла эту мысль до Смольного. Но пока в городе ждут еще 80 тысяч дополнительных доз вакцины. На днях из-за нехватки даже приостановили запись на прививку.- Проводим работы с поликлиниками. Даже если подходит к концу партия дозы, пусть медики записывают жителей даже на февраль или на март. В идеале за 4 месяца ежедневно порядка 20-25 тысяч человек надо вакцинировать, - сообщил Дмитрий Лисовец в эфире телеканала 78.Добавим, что адреса и номера медпунктов, где можно записаться на прививку, «Комсомолка» публиковала отдельно. Однако власти обещают вскоре расширить этот список.