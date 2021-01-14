Координационный совет по борьбе с коронавирусом и Комитет по здравоохранению ожидают новый подъем заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Однако пока что, по данным на 14 января 2021 года, число госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмониями снизилось, пусть и на 1,1%. А количество выздоровевших почти вдвое увеличилось по сравнению с прошлой неделей.- Предпосылок для устойчивой тенденции к снижению распространения коронавирусной инфекции пока нет. Роста госпитализаций и числа активных больных не наблюдается из-за разобщения граждан в новогодние праздники, а также благодаря ограничениям, введенных для мест общепита и массовых мероприятий, - рассказывают в Координационном совете.Добавим, что в Северной столице остаются свободными 20% коек в инфекционных стационарах. Больных теперь госпитализируют и в больницу №33, где подготовили 110 мест. Итого в городе есть 12 488 коек.