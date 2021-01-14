Власти Ленобласти проверили обновленный торговый центр «Мега Дыбенко», которые расширили еще на 15 тысяч квадратных метров. На все про все потратили 2,7 млрд рублей. Внутри новой галереи расположились двухэтажный магазин одежды, ресторан, продуктовый, а также несколько дополнительных входов.- Приятно, что мы не ограничиваемся только строительством крупных торговых комплексов, а постоянно трансформируем их. Надо отметить значительную роль развязки и нового моста, который соединит магазин с городом Кудрово, - цитируют губернатора 47-го региона в пресс-службе правительства.Добавим, что далее в «Меге» благоустроят территорию и обновят фасады. По плану там появится пешеходный мост, который соединит зону ресторанов и местный парк. Открытие переправы запланировано на весну 2021 года.