Суд приговорил к 8 годам колонии петербуржца, планировавшего теракты в Северной столице в новогодние праздники. Напомним, двух злоумышленников задержали с помощью ФСБ в конце декабря 2019 года. У одного из них дома нашли боеприпасы, охотничьи ножи, черную униформу и подозрительную литературу. Более того, сотрудники ФСБ обнаружили видеозапись присяги на верность террористам.- Мой подзащитный просил не обжаловать приговор, - рассказал ТАСС адвокат осужденного.По статье за участие в деятельности террористической организации молодому человеку могло грозить до 10 лет лишения свободы. Что касается его предполагаемого сообщника, то его судят по отдельной статье.Добавим, что пресечь теракты помогли американские спецслужбы, поделившись информацией с ФСБ РФ. Владимир Путин позже поблагодарил президента США за ценные сведения.